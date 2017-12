Marcel Lescano tanca l'any amb un triomf a la regata Comodor

Marcel Lescano va guanyar l’última prova parcial de la regata Comodor, que organitza el Reial Club Nàutic de Barcelona. Aquesta va ser l’última prova d’aquest any per al regatista, que va mostrar-se “satisfet per com ha anat el 2017, ja que durant aquest any hem aconseguit diversos podis”.

De cara al 2018, el calendari comença ben aviat, ja que des del 13 de gener Lescano participarà a la Rolex Cup Circuit Atlàntic Sur, una dura regata amb set dies de navegació que surt des de la capital de l’Argentina, Buenos Aires, i acaba a Punta del Este, a l’Uruguai.