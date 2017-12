El 'cas Griezmann' entre l'Atlètic i el Barça pren força

Actualitzada 21/12/2017 a les 07:15

Redacció Madrid

La Federació Internacional del Futbol Associat, és a dir, la FIFA, va rebre ahir la denúncia que va interposar l’Atlètic de Madrid contra el Futbol Club Barcelona per contactar amb Antoine Griezmann. La informació va arribar als mitjans de comunicació espanyols arran que un portaveu del màxim organisme futbolístic va comunicar-ho a l’agència alemanya de notícies DPA. El futbolista francès té contracte fins al juny del 2022 (va renovar l’estiu passat) i, segons les normes establertes en l’àmbit mundial dins de l’esport rei, no es pot contactar amb jugadors d’altres equips fins sis mesos abans del venciment del lligam burocràtic.

Les paraules de Guillermo Amor confirmant l’interès i l’acostament per Griezmann van fer saltar totes les alarmes al voltant del Wanda Metropolitano. La parròquia matalassera ja no pot lluitar per la Lliga de Campions i diposita força esperances en la competició domèstica. Els culers lideren la Lliga i l’Atlètic és segon, per tant, aprecien desestabilització.