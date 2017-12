Posposada la presentació de Cristian España amb Gas Gas a Barcelona

Actualitzada 20/12/2017 a les 07:04

Frank Robert Andorra la Vella

Cristian España ja té entre cella i cella tornar al Ral·li Dakar, però abans queda pendent que se celebri la presentació oficial de la nova escuderia amb la qual afrontarà la cita. Aquesta temporada correrà amb Gas Gas i ahir s’hauria d’haver organitzat a Barcelona un esdeveniment amb el corredor juntament amb dos protagonistes d’altura: Jonathan Barragán, campió del món de motocròs, i Johnny Aubert, vencedor mundial d’enduro. La marca va avisar l’andorrà i el seu staff que no es duria a terme per “problemes logístics”, probablement arran que encara manquen algunes peces perquè estigui tot correctament enllestit. De moment no hi ha una data fixa per a aquest acte, tot i que podria ser a final d’aquesta setmana o a partir de la que ve. El que és el cent per cent clar és que España un cop torni de la Ciutat Comtal realitzarà el mateix amb els mitjans de comunicació d’Andorra.

La 40a edició del Dakar començarà el 6 de gener a Lima, la capital del Perú, i presentarà un recorregut amb més navegació i menys quilòmetres d’enllaç. La majoria d’esportistes van coincidir a dir que segurament el dar­rer dia, el 20, estaran K.O.