Estrenar-se per no dir adéu

El MoraBanc Andorra necessita la primera victòria europea lluny del Poliesportiu per seguir amb opcions de ser al Top-16

Nou partit a caixa o faixa per al MoraBanc Andor­ra a l’Eurocup per tercera setmana consecutiva. Tot el que no sigui una victòria a la pista del Levallois Metropolitans a París deixarà els de Joan Peñarroya amb la classificació al Top-16 pràcticament impossible, i fins i tot, si els tricolors no sumen aquesta nit i el Torí s’imposa a la pista del Darussafaka, l’eliminació ja serà matemàtica i el duel de dimecres vinent contra els turcs no tindrà cap incidència. En canvi, si els del Principat guanyen i el Torí perd, el MoraBanc arribarà a l’última jornada de la fase