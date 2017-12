L’argentí pren la paraula en aixecar els premis Pichichi i Alfredo di Stéfano

Lionel Messi, optimista per al clàssic El jugador argentí del Futbol Club Barcelona Lionel Messi amb els dos premis.

Actualitzada 19/12/2017 a les 07:12

Redacció Barcelona

Lionel Messi va rebre ahir el premi Pichichi que entrega el diari espanyol Marca, gràcies als 37 gols que va fer en 34 partits de la Lliga espanyola la temporada 2016-2017. A més, va fer-se amb el trofeu Alfredo di Stéfano com a millor jugador del certamen espanyol. El davanter argentí del Futbol Club Barcelona no acostuma a fer declaracions, encara que no se’n va poder escaquejar. En relació amb el clàssic de dissabte vinent es va mostrar optimista tot assegurant que “seria ben maco acomiadar l’any amb una victòria i passar un Nadal feliç”.

Ara bé, l’astre argentí va deixar clar que “és important guanyar i més a casa de l’etern rival, tot i que quedarà molta Lliga per disputar”. També va parlar de l’albiceleste confessant que una final al Mundial de Rússia del 2018 entre Argentina i Espanya “suposaria no sé si un duel somiat. No obstant això, significaria quelcom increïble gaudir d’una una altra vegada”. Jan Oblak, porter de l’Atlètic de Madrid, va ser premiat amb el Zamora, Iago Aspas va aixecar el Zarra com a màxim golejador nacional, a José Luis Mendilibar (Eibar) i Gaizka Garitano (Leganés) els van reconèixer la tasca d’entrenadors, i finalment l’àrbitre més ben valorat va esdevenir Martínez Munuera.

D’altra banda, Àngel María Villar, suspès durant un any com a president de la Federació Espa­nyola de Futbol, va oferir una roda de premsa que es va allargar 90 minuts per defensar-se en relació amb el tema que Espanya podria quedar-se fora del pròxim Mundial. Va assegurar que si això succeeix serà “per culpa del Consell Superior d’Esports”.