La FIFA amenaça Espanya sense el Mundial de Rússia

Una denúncia de Villar per ‘obligació’ del govern a celebrar eleccions, el detonant

Actualitzada 16/12/2017 a les 06:57

Redacció Zuric

La FIFA amenaça Espanya sense poder jugar el Mundial de Rússia de l’any que ve. Aquesta notícia va saltar ahir de la mà de El País i nombrosos mitjans de comunicació estrangers se’n va fer ressò.

A mesura que va anar avançant el dia es van calmar els ànims amb les intervencions del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el ministre d’Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo. Ambdós van coincidir a afirmar que la Roja anirà a la cita mundialista.

Aquest nou serial s’hauria desenvolupat arran d’una denúncia presentada per l’encara president de la Federació Espanyola (RFEF), Ángel María Villar. El protagonista, que no vol deixar el càrrec tot i haver estat detingut per corrupció, va manifestar que estava donant-se, a la federació, una intromissió governamental per obligar a convocar eleccions i d’aquesta manera, l’organisme futbolístic per excel·lència va decidir posar en marxa el protocol. El màxim dirigent, Gianni Infantino, entre d’altres mandataris FIFA, van tenir la iniciativa d’enviar una carta al mandatari més important en funcions de la RFEF, Juan Luis Larrea, en la que van considerar la pressió del Consell Superior d’Esports (CSD). Certament el CSD va presentar al Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) una resolució favorable per engegar un procés electoral i la fallada se sabrà pròximament.



EL MADRID ES JUGA AVUI CONTRA EL GREMIO SER EL MILLOR CLUB DEL MÓN

El Reial Madrid no passa pel seu millor moment, tot i que té l’oportunitat de penjar-se el guardó de millor club del món. Fa uns dies li va costar classificar-se per a la gran final del Mundial de Clubs i finalment avui, a Abu Dhabi, afrontarà aquesta cita a partir de les sis de la tarda davant el Gremio de Porto Alegre, del Brasil, en qualitat de campió de la Copa Libertadores. El tècnic francès, Zinedine Zidane, va aprofitar per defensar novament Karim Benzema: “estic amb ell fins a la mort”.