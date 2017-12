L’Automòbil Club té assegurada la cita el 2018, però la continuïtat per a l’any següent està subjecta a la reformulació del trofeu

Per 23a vegada, ni més ni menys, el circuit d’Andorra al Pas de la Casa va rebre ahir els màxims especialistes de la conducció sobre gel amb l’arribada del Trofeu Andros. Aquesta és una de les competicions amb més tradició del Principat, però malgrat això i la bona relació entre el promotor de la prova, Max Mamers, i l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), les dificultats econòmiques sempre han fet que la seva visita anual al país pengés d’un fil. Portar l’Andros és deficitari per a l’ACA, però això no ha acabat evitant mai que al final es decidís tirar endavant el