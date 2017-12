Jordi Solé, el millor entre els andorrans a l'estrena de la Copa del Món a la Xina

Actualitzada 16/12/2017 a les 06:59

Redacció Wandong

La Copa del Món d’esquí de muntanya va arrencar ahir al complex Wandong Ski Resort de la Xina, lluny de l’habitual escenari que obre el calendari, com és la Font Blanca. Tot i això, no va faltar representació andorrana a la vertical que es va disputar, amb Xavi Areny, Gerber Martin i Jordi Solé. Va ser aquest darrer qui millor resultat va assolir dels tres, amb una 26a posició i amb un temps de 19’08’’. En qüestions de percentatge, que és el que solen valorar des de la Federació Andor­rana de Muntanyisme, Solé es va situar a un 12% del vencedor, l’alemany Anton Palzer, que va imposar un ritme aclaparador completant els 2.250 metres i 500 metres de desnivell en 16’58’’. “M’he trobat amb bones sensacions i espero continuar la temporada amb força”, va valorar satisfet l’andorrà.

Per la seva part, Martin i Areny van entrar amb el mateix temps a meta (20’07’’) i van ser 29è i 30è d’entre 42 participants de 13 països diferents. “Ha estat una cursa molt exigent des de la sortida pel ritme tan ràpid que han marcat els caps de cursa”, va analitzar el tècnic, Xavi Comas. Avui es disputa la cursa esprint, en la qual també seran presents els tres cor­redors del Principat.