Menys participants alsIce Gladiators del gener

El president de la federació, Josep Puntí, explica que seran només 15 per l’‘overbooking’ que hi ha al circuit del Pas

Arriba la neu, el fred i quant a esdeveniments esportius sobre gel també els Ice Gladiators, que compliran la tercera edició a partir del mes de gener de l’any que ve. Únicament hi haurà quinze participants (el curs passat, vint) i el president de la Federació Motociclista d’Andorra, Josep Puntí, va dir que per una qüestió d’overbooking al traçat: “és el que més bé s’adapta pel que fa a la gestió del circuit del Pas de la Casa”. I hi va afegir que “també s’hi disputen les GSeries i hem de ser bastant curosos i sostenibles en relació amb la