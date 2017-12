El Madrid frega el desastre a la semifinal del Mundial

Actualitzada 14/12/2017 a les 07:16

Redacció Andorra la Vella

El Reial Madrid va jugar amb foc ahir abans de certificar el seu accés a la final del Mundial de clubs, en la qual s’enfrontarà al Gremio brasiler dissabte. A la semifinal contra l’Al-Jazira va tenir múltiples ocasions per completar una golejada, però les imprecisions a l’última línia van permetre al conjunt amfitrió somiar amb la campanada. De fet, la va tenir a l’abast durant uns minuts ja que es va avançar amb un gol de Romarinho al minut 40.

Només començar la segona part, un gol en un ajustadíssim fora de joc de l’Al-Jazira va fer que el Madrid fregués el desastre, però gràcies al VAR no va pujar al marcador, igual que no ho va fer un de Casimiro a la primera part, també per fora de joc. Poc després, al minut 54, va entrar en acció Cristiano Ronaldo per fer l’empat, i al 82, només un minut després d’entrar al camp, Bale va fer el gol que donava el bitllet a la final.