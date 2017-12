Al·lega que l’asma va augmentar i que va seguir el consell de l’equip

Chris Froome dona positiu per salbutamol a la Vuelta Froome al podi de Madrid com a vencedor de la Vuelta a Espanya.

Actualitzada 14/12/2017 a les 07:17

Redacció Aigle

La Unió Ciclista Internacional va confirmar ahir que Chris Froome va donar positiu per salbutamol el 7 de setembre durant la Vuelta a Espanya. Aquesta substància és un element broncodilatador que s’utilitza per alleujar els símptomes de l’asma, malaltia que pateix el ciclista britànic, però en el control realitzat a la 18a etapa de la ronda espanyola va mostrar uns nivells de 2.000 nanograms per mil·lilitre, quan el màxim permès és de 1.000. Tot i que aquest resultat es va conèixer ahir, el màxim organisme internacional del ciclisme va explicar que a Froome li van notificar el positiu el 20 de setembre, el mateix dia que va guanyar la medalla de bronze al Mundial contrarellotge.

L’equip Sky va emetre un comunicat en què Froome assenyala: “L’asma va empitjorar durant la Vuelta i vaig seguir els consells del metge per augmentar la dosi de salbutamol.” I hi afegeix que “com sempre, vaig prendre la major precaució possible per assegurar-me de no utilitzar més dosi de la permesa”. L’equip, de la seva banda, argumenta que “la notificació del resultat d’aquesta prova no significa que s’hagi trencat cap regla”, i assegura que Chris Froome va avisar la Unió Ciclista Internacional sobre l’augment de la dosi de salbutamol, sense superar els límits permesos, perquè va experimentar símptomes aguts d’asma.

Froome disposa d’una exempció mèdica per utilitzar el salbutamol i per això no ha rebut cap suspensió temporal de l’UCI.