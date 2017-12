8.540 euros extra per als clubs 'europeus' de la temporada 2016-2017

Actualitzada 14/12/2017 a les 07:15

Els tres clubs andorrans que van disputar competicions europees la temporada 2016-2017 (Vall Banc Santa Coloma, UE Santa Coloma i FC Lusitans) rebran 8.540 euros extra procedents de les multes que la UEFA va imposar a d’altres entitats europees per haver infringit les normes del Fair Play financer.

Segons un acord entre l’organisme europeu i l’ECA (Associació de Clubs Europeus), els 214 equips que van jugar la Lliga de Campions i l’Europa League aquella temporada es repartiran els 6.363.000 euros de les sancions imposades. Les entitats que van participar a la fase de grups de les dues competicions rebran el 80% d’aquest import, que és d’uns 78.300 euros per a cadascun dels 65 equips. En canvi, els 149 que van jugar les fases prèvies de les competicions (el cas dels equips andorrans) s’enduran el 20% de l’import recaptat per les multes, uns 8.540 euros per a cada club.