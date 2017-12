Els blancs i els blaugrana protagonitzaran els partits més durs de la ronda

Madrid-PSG i Chelsea-Barça, a vuitens Xabi Alonso va ser la mà innocent del sorteig.

Actualitzada 12/12/2017 a les 07:13

Redacció Nyon

El Reial Madrid i l’FC Barcelona tenien altes probabilitats de ser emparellats amb un rival complicat als vuitens de final de la Lliga de Campions i així va ser. El París Saint-Germain i el Chelsea, respectivament, seran els contrincants per a la propera ronda dels dos conjunts de la Lliga espanyola, amb els quals conformen els partits de més nivell d’entre tots els emparellaments sorgits del sorteig realitzat ahir a Nyon (Suïssa).

Tampoc va tenir gaire sort el Sevilla, que jugarà contra el Manchester United de Mourinho. Per contra, el City de Guardiola va ser el més afortunat en ser emparellat amb la ventafocs, el Basilea, així com el Bayern de Munic, un segon de grup que s’enfrontarà a un primer teòricament més fluix, com és el Besiktas. Una situació que és més o menys similar en el Juventus-Tottenham, però amb més igualtat. Finalment, el Porto-Liverpool, i el Shaktar Donetsk-Roma completen els emparellaments per als vuitens de final.

Com ja succeeix en aquesta ronda des de fa algunes edicions, les eliminatòries es disputaran en vuit dates diferents, comptant els duels d’anada i tornada. L’actual campió rebrà el màxim favorit de la competició d’aquest any al Santiago Bernabéu el 14 de febrer, mentre que la tornada serà el 6 de març al Parc dels Prínceps. Per la seva part, el Barça visitarà l’escenari del mític Iniestazo del 2009 el 20 de febrer i rebrà l’equip londinenc al Camp Nou el 14 de març. L’últim precedent entre els dos equips va ser a les semifinals del 2012, que van acabar amb l’eliminació dels blaugrana precisament a Barcelona en una tornada boja en una edició en què el Chelsea es va proclamar campió. El Sevilla, per la seva part, s’enfrontarà a l’United el 21 de febrer i el 13 de març, primer a casa i després a domicili. Els dos duels que obriran els vuitens seran els que enfrontaran la Juventus i el Tottenham, i el Basilea i el Manchester City, el 13 de febrer.