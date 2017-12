Compte enrere al Circuit d'Andorra per a l'Andros

El Circuit d’Andorra, al Pas de la Casa, acollirà aquesta setmana el Trofeu Andros per 23a temporada consecutiva. Tot i que el retorn de la competició per a aquest any va estar en dubte en algun moment per les dificultats econòmiques i el caràcter deficitari d’aquesta prova, els cotxes rodaran al traçat del Principat tant divendres com dissabte, a l’única cita del calendari que es disputa fora del ter­ritori francès.

L’activitat al Pas de la Casa s’iniciarà divendres a partir de les 17.00 hores, quan els pilots de les diferents categories del certamen tinguin la primera presa de contacte amb el