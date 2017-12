Luis Suárez i Messi sentencien el Vila-real a la segona meitat

Actualitzada 11/12/2017 a les 07:08

L’FC Barcelona va imposar-se ahir al Vila-real per 0 a 2 amb dianes de Suárez i Messi i recupera els cinc punts de marge respecte al València, sis sobre l’Atlètic de Madrid i vuit sobre el Reial Madrid.

Piqué va avisar a l’inici del partit amb una rematada al travesser a la sortida d’un córner. També ho van intentar els locals, però Ter Stegen va evitar la rematada de Soriano amb una gran aturada.

El partit va posar-se de cara per als blaugrana al minut 60 amb l’expulsió del jove Daniel Raba amb vermella directa per una forta entrada sobre Sergio Busquets. Amb un jugador més, el Barça va atacar, amb una rematada al pal de Luis Suárez i un xut de Messi que va sortir per ben poc. No va ser fins al 71 que el davanter uruguaià va aprofitar una combinació amb Paco Alcácer per fer el 0 a 1, mentre que Messi, al 83, va sentenciar el partit després d’aprofitar una errada de la defensa.

D’altra banda, aquest migdia a partir de les 12.00 hores se celebrarà el sorteig de vuitens de final de la Lliga de Campions a la seu de la UEFA a Nyon.