Torna la competició després de la suspensió per la neu

Després d’una aturada de dues setmanes per la suspensió de la jornada anterior per culpa de la neu (que es començarà a recuperar dimecres i dijous de la propera setmana), avui torna la Lliga Multisegur Assegurances amb la disputa dels quatre partits corresponents a la jornada 12.

El partit més destacat serà el que enfronti a la Borda Mateu el segon i quart classificat. Vall Banc Santa Coloma i FC Lusitans es veuran les cares en el duel que obrirà la jornada a les 12.00 hores. Els de Richard Imbernón no volen perdre més distància amb el líder, la UE Engordany,