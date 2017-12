El MoraBanc Andorra s’adjudica la primera victòria del curs lluny del país en un altre final a cara o creu, que aquest cop és favorable (60-64)

Victòria trepidant en majúscules. Deien que feia fred al San Sebastián Arena 2016. Que la temperatura podia marcar uns 10 graus aproximadament, doncs el Bàsquet Club MoraBanc Andorra va dur la llenya i els llumins dels Pirineus per aportar escalforeta i emoció fins a l’últim segon. Aquest cop sí, la balança es va decantar del costat andorrà, que va sumar ahir a la pista del Delteco Guipúscoa Basket el primer triomf del curs fora de casa. Els de Joan Peñarroya no van quallar la millor actuació de l’actual campanya –van fallar 11 tirs lliures–, encara que l’esport sempre et torna