Els blancs sentencien el matx amb un primer temps sublim que acaba 5 a 0

El Madrid s'exhibeix contra el Sevilla Cristiano Ronaldo i Asensio celebren un dels gols d'ahir.

Actualitzada 10/12/2017 a les 07:09

Redacció Madrid

El Reial Madrid va donar-se ahir un festí a costa del Sevilla, que va caure golejat per 5 a 0 al Santiago Bernabéu. La festa ja va començar abans del partit, quan Cristiano Ronaldo va oferir a l’afició blanca la Pilota d’Or que va rebre aquesta setmana a París. Nacho va obrir el marcador al minut 3 després d’una errada del sevillista Muriel en un refús i el jugador portuguès va fer els dos següents amb un xut des de dintre de l’àrea i un penal.

El matx ja estava completament sentenciat a la mitja hora, però el Reial Madrid en volia més, i Kroos, després d’un contraatac, i Achraf, en una pujada per la banda dreta, van deixar el duel resolt al minut 40 amb el 5 a 0 al marcador, que acabaria sent definitiu. El conjunt de Zidane deixa ara la lliga de banda i ja pensa en el Mundial de Clubs, on dimecres s’enfrontarà a la semifinal a l’Al-Jazira (campió de la lliga dels Emirats Àrabs), que ahir va superar per la mínima l’Urawa Reds per 1 a 0, gràcies a una diana d’Ali Mabkhout al minut 51.

Avui serà el torn de l’FC Barcelona, que defensarà el lideratge a les 20.45 hores a El Madrigal, on s’enfrontarà amb el Vila-real, en un escenari que acostuma a ser dificultós per als de Valverde. El tècnic no podrà recuperar encara Iniesta, que segueix lesionat igual que Dembele, Rafinha, Mascherano i Umtiti. A més, Deulofeu i Arda Turan són baixa per decisió tècnica, mentre que Costas, del filial, entra a la llista.