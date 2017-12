El Madrid rep el Sevilla sense marge

Els de Zinedine Zidane tindran les baixes de Varane, Ramos, Carvajal i Casemiro

Redacció Madrid

El Reial Madrid s’enfrontarà aquesta tarda al Sevilla a l’estadi Santiago Bernabéu (16.15 hores) a l’últim partit que els blancs disputaran abans de marxar als Emirats Arabs per disputar el Mundial de Clubs entre dimecres i dissabte que ve.

El conjunt blanc es troba en quart lloc a vuit punts del líder, l’FC Barcelona, i una derrota avui a casa el deixaria tocat en les seves opcions per aconseguir el títol de Lliga. Zinedine Zidane tindrà problemes per confeccionar l’alineació a la part defensiva del seu equip, que arriba en quadre al matx contra el conjunt andalús. Sergio Ramos, Carvajal i Casemiro, per sanció, i Varane per lesió, no podran jugar avui i el tècnic francès va confirmar que el jove central procedent del Saragossa Jesús Vallejo serà titular en el partit d’avui.

De cara al matx d’aquesta tarda, Zinedine Zidane va assegurar que “segurament serà complicat perquè el Sevilla és un equip de Champions que l’any passat va fer una gran temporada”, i hi va afegir que “serà complex i difícil perquè està jugant molt bé i està bé a la classificació”. A més, l’entrenador va aprofitar per desfer-se en elogis cap a Ronaldo, guardonat dijous amb la Pilota d’Or, de qui va dir que “és el millor jugador de la història del futbol”.

El Sevilla, de la seva banda, arribarà a la capital d’Espanya empatat a punts amb el Reial Madrid, satisfets després d’aconseguir la classificació per als vuitens de final de la Lliga de Campions. Els andalusos també tindran baixes en defensa, les de Carriço i Nico Pareja, i l’entrenador, Ernesto Marcucci, va afirmar que “pensar en les seves absències seria una errada. Nosaltres hem de pensar en el nostre partit, qui està en millors condicions després d’una setmana dura, i centrar-nos en el que hem de fer”.

Avui també juga el segon classificat, el València, que rebrà el Celta de Vigo (20.45 hores).