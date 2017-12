Derrota inesperada del Seat Andorra HC contra l'HC Castellar al Comunal

El Seat Andorra Hoquei Club va perdre dijous contra l’HC Castellar per 3 a 5. L’equip català va arribar al pavelló Comunal ocupant la penúltima posició de la classificació,però tot i així va endur-se la victòria.

Àlex Martínez va avançar els locals al marcador, però els visitants van empatar el matx abans d’arribar al descans. A la represa van tornar a posar-se per davant els de Roger Corral, però l’HC Castellar va capgirar l’electrònic fins acabar imposant-se per un còmode 3 a 5.

Aquest és el tercer partit consecutiu per als de Roger Corral sense conèixer la victòria, després de dos empats