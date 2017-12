Cristiano Ronaldo guanya la seva cinquena Pilota d'Or

Iguala l’argentí com a futbolista que l’ha obtingut més vegades

Actualitzada 08/12/2017 a les 06:50

Redacció París

Era un secret a veus i ahir es va confirmar. Cristiano Ronaldo va rebre la Pilota d’Or per cinquè cop i ja és, juntament amb Leo Messi, el futbolista que més cops ha rebut aquest distintiu que atorga la revista especialitzada gal·la France Football. El jugador lusità es va fer amb el premi els anys 2008, 2013, 2014 i 2016, a més del d’enguany, mentre que l’argentí ha guanyat les edicions del 2009, 2010, 2011, 2012 i 2015. Precisament Leo Messi ha estat el segon classificat i Neymar ha tancat els llocs d’honor.

Cristiano Ronaldo va rebre el guardó en una gala celebrada a la Torre Eiffel de París, i va declarar: “Em sento molt feliç, és un moment fantàstic en la meva carrera. Els títols ajuden a guanyar aquests premis i he de donar les gràcies als meus companys de Madrid i de Portugal.” La cerimònia va comptar amb la família del futbolista i diverses personalitats del món del futbol, com el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, que va assegurar que “Cristiano és el millor jugador de la història juntament amb Di Stefano, és el seu hereu”, i va afegir que “hi ha una història d’amor maca entre el Madrid, la Lliga de Campions i la Pilota d’Or”.