Nou repte per a un Andorra en quadre

Els de Castellsagué recuperen un dels duels ajornats amb només 13 homes

L’FC Andorra disputa avui (12.00 hores) el duel de la primera jornada de Lliga contra el CF Borges Blanques, ajornat en el seu moment pels compromisos de la selecció, en un cap de setmana en què la competició a primera catalana s’atura per la festivitat de la Immaculada Concepció. A més del d’avui, els tricolors encara hauran de recuperar dos partits més: a domicili contra la UE Valls, suspès pel referèndum català de l’1 d’octubre, que és jugarà el 23 de desembre, i el partit de dissabte passat contra el CF Vilaseca, que no es va poder jugar per la