La tècnica de la vida

Una falta a Lamar Patterson a cinc segons del final quan l’‘average’ semblava perdut permet al MoraBanc igualar-lo

L’objectiu era clar. Una victòria no era suficient per seguir amb opcions decents per passar al Top-16 de l’Eurocup. S’havia de guanyar almenys de set punts per poder tenir un triomf més en cas d’empat amb el quart. Hi havia una tercera via, però, que no acabava de deixar malament el MoraBanc: la de l’empat, és a dir, un triomf per sis punts ahir. D’aquesta manera, decidiria el bàsquet average de punts general si es produeix un empat a la taula, el qual era més favorable als de Joan Peñarroya.

No obstant això, aquesta no era l’opció preferida i el guió