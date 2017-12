Obligat a abonar-se a la victòria

Un MoraBanc sense vides extra a Europa se la juga avui per seguir aspirant als setzens de final

Al Bàsquet Club MoraBanc Andor­ra se li han acabat les vides extra a l’Eurocup, ja que a falta de quatre jornades per donar per acabada la fase regular es veu amb l’obligació d’abonar-se a la victòria, com a mínim en tres ocasions per passar a setzens. La primera final per evitar dir adeu de forma virtual a la competició la disputa avui (20.00 hores) a casa, davant el Fiat Torí Auxilium, un rival que en el partit de la primera volta va remuntar –i de quina manera– un gran inici tricolor per acabar imposant-se per 6 punts de diferència (92