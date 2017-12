Lluís Marín tornarà a competir la setmana vinent

El corredor andorrà disputarà les tres Copes del Món del desembre

Lluís Marín podrà assolir el seu objectiu i tornar a la competició aquest desembre. Serà en les tres cites de la Copa del Món previstes durant la setmana que ve i la següent a Val Thorens (França), el 12 i 13, a Montafon (Àustria), el 15 i 16, i a Cervinia (Itàlia), el 21 i 22. La decisió de confirmar el seu retorn ha estat presa després de veure la seva evolució i les seves sensacions en les últimes estades d’entrenaments.

El corredor ja comença a tenir un ritme com per poder disputar proves amb l’objectiu d’agafar rodatge per poder estar