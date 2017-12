La nit no és per a tots

L’explicació de Jordi Beal sobre l’exclusió del BC MoraBanc als premis als millors de l’any va donar a entendre que molts altres clubs també n’estaven fora

La Nit de l’esport 2017 va deixar un any més diferències d’opinions sobre les decisions preses pel Consell Andorrà de l’Esport a l’hora de gestionar els premis i les bases per atorgar-los. Per segon any consecutiu, el BC MoraBanc Andorra quedava exclòs de les opcions a millor equip, ja que s’especificava que no podia ser escollit un equip professional. El club de bàsquet és l’únic de tot el país que compleix aquest requisit, que a més estava especificat a la secció masculina només.

No obstant això, l’entitat presidida per Gorka Aixàs no és l’única que en quedava exclosa, segons l’explicació que