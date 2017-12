El comú d'Andorra la Vella destinarà 361.000 euros en subvencions aquest curs

El comú d’Andorra la Vella anunciarà avui les subvencions esportives per a la temporada 2017/2018, en la qual atorgaran un total de 361.480 euros a 23 entitats diferents. Aquesta xifra suposa un augment del 2% respecte el curs passat, en què es van destinar 355.000 euros. No obstant això, la previsió inicial era atorgar 392.750 euros, tot i que després d’aplicar els criteris i els requeriments tècnics es va baixar la xifra.

Cal tenir en compte que la quantitat que destinarà el comú de la capital el 2018 serà encara més gran, ja que cada any s’atorga per interès públic subvencions