Lluís Marín torna a la competició

Reapareixerà a les tres cites del desembre de la Copa del Món per tal d'agafar rodatge i retornar al màxim nivell

Actualitzada 05/12/2017 a les 12:31

El surfista de neu Lluís Marín tornarà a la competició de la Copa del Món els pròxims dies 12 i 13 de desembre a Val Thorens, a França, així com a les altres dues cites de la màxima competició d’aquest mes de desembre que es faran a Àustria i Itàlia.



La decisió de la tornada de Marín ha estat analitzada després de veure la seva evolució i les seves sensacions en les últimes estades d’entrenaments. Marín es recupera de la lesió i comença a tenir un ritme com perquè pugui tornar a la competició amb l’objectiu d’agafar rodatge per poder estar en un òptim nivell més endavant. Així, serà a Val Thorens els dies 12 i 13 de desembre, a Montafon (Àustria) del 15 al 17, i el 21 i 22 a Cervinia (Itàlia). Totes tres per agafar el ritme de competició.



Marín ha destacat que "estan previstes aquestes Copes del Món. Les sensacions són bones perquè hi ha hagut una progressió prou gran en les últimes estades, perquè al principi estava molt lluny però ara estic bastant millor. Faig bons cronos però tampoc estic sent del tot estable a les baixades, està costant-me una mica a les sortides, però després em defenso bastant bé”. També el director tècnic de la Federació Andorrana d'Esquí, Carles Visa ha indicat que "la intenció és agafar quilòmetres en els circuits, tenint en compte que ara per ara porta menys hores de circuit que la resta de companys d’equip. L’objectiu és estar al cent per cent a mitjans o finals de gener. En l’actualitat està bé físicament i tècnicament, però ens falta ritme i la millor manera d’entrenar-lo és fent aquestes curses”.