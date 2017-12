El MoraBanc Andorra torna a quedar fora de la Nit de l’esport implícitament, malgrat la gran temporada assolida

L’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino va acollir ahir al vespre la Nit de l’esport 2017 que premiava els millors esportistes sènior, promesa i equips. Per segon any consecutiu, es va fer la divisió entre esports d’estiu i d’hivern i en l’elecció a millor equip masculí el MoraBanc Andorra quedava exclòs, ja que a les bases per proposar candidats s’especificava que a la categoria, els aspirants havien de ser d’un esport no professional. El secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, va anar més enllà i va argumentar que “es premien els equips que representen les federacions, aquest és l’acord que s’ha pres