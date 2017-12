El Barça tanca la fase de grups de la Champions amb un tràmit contra l'Sporting

Actualitzada 05/12/2017 a les 07:00

L’FC Barcelona disputa aquesta nit (20.45 hores) l’últim partit de la fase de grups de la Lliga de Campions contra l’Sporting de Lisboa sense res en joc, ja que estan classificats matemàticament com a primers de grup. Sí que es juga el seu futur l’equip luistà, que es disputa amb la Juventus l’altra plaça que dona accés als vuitens de final. Ernesto Valverde no podrà comptar per a aquest partit amb Iniesta i Umtiti, lesionats dissabte passat, i s’afegeixen a les baixes mèdiques d’Arda, Dembélé, Rafinha i Mascherano.

De la seva banda, l’Atlètic de Madrid necessita un miracle per passar de ronda, ja que ha de guanyar el Chelsea a domicili, i esperar que la Roma no superi a casa el Qarabag. El grup A, Manchester United, CSKA de Moscou i Benfica es jugaran les dos places de vuitens amb clar avantatge per als anglesos, mentre que al grup B queda per decidir si PSG o Bayern passa com a primer.