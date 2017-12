El Barça empata a casa contra el Celta, però manté el marge (2-2)

El Reial Madrid no va poder passar del 0-0 a San Mamés tot i tenir dos pals per guanyar

Actualitzada 03/12/2017 a les 07:10

Redacció Barcelona

El Barça manté els 8 punts de marge sobre el Madrid després dels empats contra Celta i Athletic, respectivament, de la jornada d’ahir.

FC Barcelona i Celta van signar un 2-2 en un partit boig en què els visitants van obrir el marcador després d’un contraatac liderat per Iago Aspas. El davanter va assistir Maxi Gómez dins l’àrea petita, Ter Stegen va evitar el gol en primera instància amb una aturada espectacular, però no va poder fer res en el tir d’Aspas, que va aprofitar el refús del porter per fer el 0-1. L’alegria, però, va durar poc per al Celta, perquè només dos minuts després, Messi va empatar el matx en caçar una pilota solta dintre de l’àrea després d’una paret fallida entre Paulinho i Luis Suárez. Precisament l’uruguaià va protagonitzar la polèmica del partit, quan tres minuts després de l’empat, l’àrbitre va anul·lar-li un gol per un fora de joc que no era.

Ja al segon temps Suárez va tornar a marcar, i aquesta vegada el gol sí que va pujar al marcador. Messi va posar una passada mil·limètrica per a Jordi Alba, que li va deixar el gol en safata al davanter uruguai per posar els seu 2-1 per davant. Els de Valverde van tenir ocasions per a sentenciar, però va arribar l’empat del Celta en una jugada semblant a la del primer gol. Cavalcada d’Aspas per la dreta, centrada per Maxi Gómez, que en aquesta ocasió no va fallar i va fer el 2-2. Els locals ho van seguir provant fins al final, però la pilota no va entrar en un partit que va tenir una notícia pitjor que l’empat per als blaugrana: la lesió d’Umtiti. Estarà dos mesos de baixa i es perdrà el clàssic.

De la seva banda, el Madrid va marxar de Bilbao amb el 0-0, tot i que Benzema va ser el primer a avisar amb un tir al pal al minut vuit. Aduriz va respondre obligant Keylor Navas a lluir-se per evitar el gol, però el marcador ja no es va moure a la primera meitat. A la represa va ser Cristiano el protagonista, amb un tir al pal, i una rematada aturada per Kepa, però el partit va acabar sense gols, i amb Ramos expulsat.