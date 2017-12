Moussa Diagné, dubte per al desplaçament a València

Actualitzada 02/12/2017 a les 07:19

Marc Basco Andorra la Vella

Els contratemps en forma de lesions continuen a l’ordre del dia per a Joan Peñarroya, i aquests dies s’ha unit a la infermeria Moussa Diagné, que pateix uns problemes físics a l’adductor i és dubte per al duel de demà a la pista del campió, el València Basket. El pivot no va poder entrenar amb l’equip ni dijous ni ahir, i la seva presència a la Fonteta és una incògnita.

Tampoc hi seran els dos jugadors del MoraBanc Andorra amb passat taronja, Shurna i Jankovic. L’americà va ser sotmès ahir a unes analítiques per veure com evoluciona de la pneumònia, però que “a dia d’avui només fa tir en estàtic, perquè encara no tenim permís perquè entri en dinàmica de grup”, tal com va confirmar ahir el tècnic, Joan Peñarroya. De la seva banda, Jankovic segueix de baixa pel trencament fibril·lar que va fer-se al bessó contra el Betis, i encara “en té per uns dies”, segons paraules del tècnic egarenc.

També tindrà baixes el rival, l’última, la de Joan Sastre, que dijous al duel d’Eurolliga contra l’Olympiacos va trencar-se l’os pisiforme de la mà dreta, i s’afegirà a les absències de Bojan Dubljevic, Antoine Diot, Alberto Abalde i Latavious Williams.

D’altra banda, el MoraBanc Andorra va anunciar ahir un acord per rescindir el contracte del pivot bosnià del sènior B Nikola Maric, que “havia manifestat la seva voluntat de buscar nous horitzons”.