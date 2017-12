Joan Verdú no acaba el supergegant de Beaver Creek

Va ser eliminat després de saltar-se una de les portes del traçat

Joan Verdú no va acabar la Copa del Món de supergegant de Beaver Creek després de saltar-se una de les portes del recorregut. L’esquiador sortia amb el dorsal 38 i va començar bé la prova, ja que va passar per primer parcial en 15a posició, a 0”41 del millor temps, i pel segon en 29è lloc a 1”71 del lideratge, i va ser tot just abans del tercer punt intermedi quan va cometre l’errada que el va deixar eliminat de la prova.

Avui serà el torn de Marc Oliveras, que disputarà la Copa del Món de descens a la mateixa estació,