Espanya i Portugal compartiran grup

França, de les més afortunades, competirà contra Austràlia, Perú i Dinamarca

Actualitzada 02/12/2017 a les 07:17

Redacció Moscou

El palau del Kremlin de Moscou va acollir ahir el sorteig del Mundial de Rússia, que es disputarà entre el 14 de juny i el 15 de juliol de l’any que ve. El partit inaugural serà entre els russos i l’Aràbia Saudita, que seran al grup A juntament amb l’Uruguai i Egipte.

Un dels aspectes més destacats del calendari sortejat ahir és que Espanya i Portugal van quedar enquadrades al mateix grup, concretament el B, on també es veuran les cares amb dues seleccions de nivell inferior, Marroc i l’Iran. Així que tant els espanyols com els lusitans no haurien de tenir cap problema per avançar a la fase d’eliminatòries. Els de Julen Lopetegui i Fernando Santos s’enfrontaran la primera jornada, el 15 de juny a Sotxi.

De les grans seleccions del panorama futbolístic, una de les més beneficiades va ser França, que tindrà com a rivals del grup G Austràlia, el Perú i Dinamarca. De la seva banda, l’actual campiona del món, Alemanya, iniciarà la defensa del títol al grup F, juntament amb Mèxic, Suècia i Corea del Sud, en un dels grups més complicats que va establir el sorteig celebrat ahir.

Els clars favorits de l’Amèrica del sud, l’Argentina i el Brasil, jugaran al grup D i E, respectivament. L’equip de Messi ho farà contra Islàndia, Croàcia i Nigèria, i el de Neymar contra Suïssa, Costa Rica i Sèrbia.

Per últim, un dels grups que es preveu més igualats és el G, amb Bèlgica i Anglaterra com a favorites, i el Panamà i Tunísia intentant donar la sorpresa, i a l’altre extrem un dels més descafeïnats apunta a ser l’H, amb Polònia, el Senegal, Colòmbia i el Japó.