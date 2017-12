Una dècada amb Koldo

El tècnic seguirà com a seleccionador fins al desembre del 2019, quan acabi la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2020

Era un secret a veus i només faltava l’anunci oficial, que va produir-se ahir. Tal com va avançar el Diari el 14 d’octubre, Koldo Álvarez de Eulate seguirà com a tècnic de la selecció de futbol fins a final del 2019, quan acabi la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2020. A més, l’entrenador també serà l’encarregat de dirigir els tricolors a la primera edició de la Lliga de les Nacions, que es disputarà a partir del setembre vinent. Álvarez va arribar a la banqueta del combinat nacional el febrer del 2010, i els resultats de l’última fase de