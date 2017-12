Shurna, dubte seriós per al partit contra el FIAT Torí

L’aler pivot queda 100% descartat enfront del València per pneumònia

John Shurna no estarà 100% segur aquest diumenge al pavelló de la Font de Sant Lluís en el partit que enfrontarà el València Basket i el Bàsquet Club MoraBanc Andorra. A més, el club va informar que l’aler pivot és dubte seriós per al matx d’Eurocup de dimecres vinent al Poliesportiu d’Andorra (20.00 hores) davant el FIAT Torí. L’esportista nascut a Illinois segueix tractant-se de la pneumònia que se li va diagnosticar fa dies, i tot i que durant aquesta setmana se l’ha vist sobre la pista fent alguns llançaments a cistella no es troba del tot bé per vestir-se