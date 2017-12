Juan Márquez ja és fora de l'UCI i espera per ser operat

El tècnic de la UE Santa Coloma, Juan Márquez, que la setmana passada va patir un infart, va abandonar dimecres l’UCI de l’hospital de Sant Pau de Barcelona i ja es troba a planta. En declaracions al portal web huelva24.com, l’entrenador va mostrar-se “molt agraït amb totes les mostres de suport que he rebut i per l’interès de totes les persones que s’han preocupat pel meu estat”.

Després d’uns dies a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, Márquez va ser traslladat a Barcelona, on va ser sotmès a un cateterisme per intentar reparar l’obstrucció a tres artèries, però no van poder solucionar