32,1 milions per al campió del Mundial

El sorteig de la competició sencera, avui a les 16.00 hores al palau del Kremlin

Actualitzada 01/12/2017 a les 07:14

Redacció Moscou

El Mundial de Rússia de l’any vinent està molt a prop i tant és així que avui a les quatre de la tarda (hora andorrana, al canal Teledeporte) se celebra al palau del Kremlin, a Moscou, el sorteig de tot el certamen. Primer es confeccionarà la fase de grups, que constarà de vuit grups amb quatre equips a cadascun, i conseqüentment se sabrà (en funció dels resultats que es vagin donant) quins seran els encreuaments de vuitens de final, quarts, semifinals i final. Aquesta última es disputarà el 15 de juliol a l’estadi moscovita olímpic Luzhnikí i el combinat que aixequi la preuada Copa del Món, que descansa a ter­res russes, s’adjudicarà fins a 32,1 milions d’euros, per la suma d’haver superat totes les rondes prèvies. Ara bé, les 32 seleccions en trauran rendibilitat, arran que per formar part d’aquesta cita ja tenen 6,7 milions.

La FIFA va escenificar ahir la cerimònia i serà a càrrec de Gary Lineker i Maria Komandnaya. A més, Diego Forlán serà una de les vuit llegendes del futbol escollides per treure les boles de les urnes. El director de competicions de l’organisme futbolístic, Chris Unger, va deixar clar que “totes les pilotes tenen la mateixa mida i temperatura. Per tant, no hi haurà boles calentes”. Quant a possibles combinacions, la selecció espanyola podria compartir grup amb França, Portugal, Alemanya, el Brasil o l’Argentina. És l’hàndicap de no ser cap de sèrie.