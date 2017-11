Rècord negatiu a Europa

La Penya Encarnada és un dels tres equips de les primeres divisions continentals que encara no han guanyat cap partit.

La Penya Encarnada comparteix amb dos equips més de les primeres divisions europees un rècord negatiu impactant: el de no haver sumat encara cap victòria aquesta temporada. El cuer de la Lliga Multisegur Assegurances acumula 10 derrotes en 10 jornades i el balanç de gols és aclaparador: 3 dianes marcades per 77 de rebudes. El Benevento de la Sèrie A italiana, amb 14 derrotes, i el Murata de San Marino, estan en la mateixa situació que la Penya Encarnada, tal com es feia ressò el mitjà en línia Besoccer, i disputen actualment la mateixa competició particular per veure qui és