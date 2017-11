“Ja no soc el que disputa els minuts de les escombraries”

El jugador de nacionalitat andorrana es troba en un moment personal ben dolç sobre el parquet, gràcies al protagonisme que li està oferint Joan Peñarroya, per la seva dedicació i constància

Guille Colom (26 anys) va ser escollit a l’estiu segon capità del Bàsquet Club MoraBanc Andorra i alhora com a novetat gaudeix de més protagonisme en el parquet, en relació amb la temporada anterior. Un nou rol amb el qual el de la casa se sent de meravella i sobre el qual confessa que ha estat possible amb feina, paciència i confiança.



És evident que està tenint minuts tant a la lliga com a l’Eurocup, però en fases transcendents dels partits.

Em sento molt content amb el meu treball de principi de campanya i estic aprofitant les oportunitats entrenant dur per millorar.