Només les noies van poder completar els partits, que es van jugar a la pista petita coberta

Jornada moguda al Principadel durant les semifinals del Vall Banc Andorra Open. La pluja ja amenaçava en les previsions i finalment va aparèixer quan se l’esperava, en ple primer partit del dia, el que jugaven Catalina Tenorio i Marta Marrero contra Gemma Triay i Lucía Sainz, i que finalment es van endur les primeres (7-6 i 6-4). Tot i això, el duel es va haver de traslladar a la pista coberta, amb una graderia amb una capacitat molt inferior a la de la central, per la qual cosa no hi havia lloc per a les gairebé 1.500 persones de públic.