El Madrid 'els posa'

El MoraBanc engega avui la temporada davant els blancs amb la intenció de donar-los la mateixa ‘canya’ que el curs passat

El Bàsquet Club MoraBanc Andor­ra enceta avui (18.30 h) la competició domèstica a la pista del Reial Madrid. Un rival que, tot i la curta vida dels andor­rans a l’ACB, ja s’ha convertit en el preferit per batallar per a l’equip que dirigeix Joan Peñarroya i segurament també per a l’afició del país. La temporada passada quedarà enregistrada a la retina de tots els tricolors per molts moments, però de ben segur els més recordats seran contra el Madrid, ja sigui a la Copa del Rei amb el mediàtic era campo atrás o el segon partit de play-off de la