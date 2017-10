El CV Encamp s'endú la Lliga catalana i la nova etapa a primera espanyola promet

El Club Vòlei Encamp va disputar ahir el quadre final de la Lliga catalana divisió d’honor del grup or i es va endur el títol amb contundència, tot i que en paraules del president i jugador, Javier Borrego, “ha estat dur perquè a les prèvies vam disputar els partits a tres jocs i quan hem arribat ens han informat que serien a cinc”. Els encampadans van superar per 3 a 1 el CV Sant Martí, mentre que a la finalíssima es van veure les cares amb el CN Sabadell i es van imposar per 3 a 0. “Estem francament contents