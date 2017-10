Cardelús es recupera a bon ritme i aviat podrà tornar

L’andorrà millora de les lesions a la mà i al peu i espera completar el retorn el cap de setmana vinent a l’Aragó

Xavi Cardelús va patir un dels accidents més importants de la seva jove carrera ara fa poc més d’un mes durant el warm-up de la prova del Campionat del Món de Supersport al circuit alemany de Lausitzring, en la qual es va fracturar el dit petit de la mà dreta i el cinquè metatarsià del peu dret. Es va haver d’operar de la primera lesió, per a la qual es presentava una llarga recuperació.

No obstant això i només un mes després d’operar-se, Cardelús ja està a punt per completar el retorn a la competició. Si tot va bé ho farà