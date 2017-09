Tres àrbitres andorrans xiulen a la UEFA Youth League

Els àrbitres de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) han tingut més d’una vegada protagonisme en l’àmbit internacional dirigint partits de cada vegada més rellevància i nivell. L’últim compromís important es va donar en el partit de la UEFA Youth League, la màxima competició europea de clubs de categoria juvenil, de dimecres passat entre el Dudelange luxemburguès i l’Spar­ta de Praga txec, que va xiular un trio d’Andorra i que es va adjudicar el conjunt visitant per un contundent 0 a 4.

Per primera vegada, àrbitres de la FAF es van fer càrrec d’un enfrontament d’aquesta competició. Van ser Luis do