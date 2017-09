L'Spartan Race, encara pendent d'Andorra Turisme

El director de la cursa, Ángel Sanz, diu que l’acord no està tancat

La Reebok Spartan Race vol tornar al Principat, i des del comú d’Encamp i Andorra Turisme hi ha la mateixa predisposició. Ara bé, a dia d’avui l’acord està tancat al cent per cent amb la casa comuna, però no amb el Govern, tal com va assegurar ahir el director de la cursa, Ángel Sanz, en declaracions al Diari. “Avui [ahir] esperava que Andorra Turisme em donés la nova xifra d’aportació que farà a l’Spartan, però encara no m’han enviat res”, va explicar Sanz, que hi va afegir que suposa “que com a molt tard la setmana que ve rebré la