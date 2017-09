El Barça Lassa torna a saber guanyar contra els 'grans'

Els d’Alonso arreglen un desastrós tercer quart en un final calent

Actualitzada 30/09/2017 a les 07:19

Redacció Barcelona

Aquest renovat Futbol Club Barcelona Lassa sembla que sí que sap guanyar davant els etiquetats com els equips grans de la Lliga Endesa. El Palau Blaugrana va tornar ahir a vibrar amb el conjunt barceloní, que ara dirigeix Sito Alonso, després que aconseguís una victòria treballada, remuntada i patida davant del sempre feixuc i potentíssim físicament Baskonia (87 a 82). El nou fitxatge estrella culer, Adam Hanga, ex de l’entitat de Vitòria, va ser un dels homes clau per sumar la primera victòria del curs en el primer xoc de la competició domèstica, gràcies als 11 punts, 6 rebots i 19 de valoració, però sobretot a una safata que va significar un punt d’inflexió en l’electrònic a les acaballes de l’enfrontament i que va donar forces als locals i a l’afició per seguir empenyent. Pel que fa a la resta de períodes, el primer se’l van endur per la mínima els de Pablo Prigioni (24 a 26), el segon els d’Alonso en una interessant actuació (21 a 16), mentre que en el tercer el Barça es va quedar amb només 11 punts i el bascos en van anotar fins a 25, per la qual cosa en els darrers deu els blaugrana van haver d’arreglar el desastre anterior (31 a 15). El millor del matx va ser Thomas Heurtel, amb un 29 de valoració, després de fer 23 punts i fins a 9 assistències.