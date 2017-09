Actualitzada 29/09/2017 a les 07:10

Redacció Pau

Amb Mònica Dòria fora de competició per malaltia, Laura Pellicer va tancar ahir la participació andorrana al Campionat del Món de Pau amb les dues mànegues classificatòries de caiac, en les quals no va aconseguir la classificació per a les semifinals. En la primera baixada, Pellicer va ser desqualificada, mentre que en la segona es va situar en la 27a posició, a 21”36 de la més ràpida.