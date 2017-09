Les estrelles mundials lloen l'organització andorrana

Actualitzada 29/09/2017 a les 07:11

Albert Canes Andorra la Vella

El Vall Banc Andorra Open va viure ahir la jornada més interessant fins al moment en la seva primera edició del World Padel Tour. Els cracs mundials Fernando Belasteguín i Pablo Lima van disputar el seu primer enfrontament a la pista central del Principadel i van jugar en competició per primera vegada en territori andorrà.

Les sensacions del torneig dels dos astres del pàdel van ser molt bones. “El World Padel Tour té un segell que t’exigeix unes condicions mínimes i d’aquí es va cap amunt. L’organitzador local ha anat més enllà i per a nosaltres és un plaer”, comentava Belasteguín, el número 1 del rànquing mundial dels últims 15 anys. Lima, per la seva part, assegurava que “el torneig està molt ben fet, hem de felicitar Miguel Lao i el World Padel Tour, que han muntat un gran esdeveniment aquí, a Andorra”.

La parella dominadora va debutar al Principadel amb triomf, tot i que no tan solvent com es podria esperar per tractar-se dels vuitens de final. El 6 a 3 i 7 a 5 davant Maxi Grabiel i Ramiro Moyano (17è i 23è del rànquing mundial), però, va ser suficient per classificar-se per a la ronda de quarts d’avui, on s’enfrontaran a Ignacio González i Germán Tamame (35è i 40è). Cap dels favorits, tant al quadre masculí com al femení, va caure en la ronda d’ahir, per tant s’espera el màxim espectacle a partir d’avui als quarts, així com demà, el dia més potent de la setmana, amb les semifinals.