Cap de setmana de competició per als Vinyes

Actualitzada 29/09/2017 a les 07:11

Redacció Andorra la Vella

Els germans Joan i Amàlia Vinyes tindran tots dos un cap de setmana de competició en dos llocs diferents. Per la seva part, el gran dels dos es desplaçarà a la localitat asturiana de Llanes per disputar una cita especial per a ell, on va començar a competir per primera vegada després de la llarga aturada per lesió ara fa un any. L’andorrà vol oblidar-se de l’ensopegada que va patir fa quinze dies, també a Astúries.

Per la seva part, Amàlia Vinyes tornarà després d’uns mesos aturada per uns forts dolors a l’esquena que no li permetien ni seure al cotxe. Ho farà a la prova de casa, a la Pujada d’Ordino-Arcalís, que a més té un afegit emotiu, ja que s’entregarà el Trofeu Joan Vinyes, creat en homenatge al seu pare, i serà el seu debut en l’especialitat de Muntanya.